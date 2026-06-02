Junts per Cataluña reta a Feijóo a realizar una moción de censura contra Sánchez

CARACAS.-El partido independentista Junts per Cataluña retó al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo a realizar una moción de censura contra el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

El sector independentista puso como condición que el líder del PP se traslade a Bélgica para allanar el camino para iniciar un dialogo entre ambos partidos.

El secretario general de Junts per Cataluña, Jordi Turull, afirmó que que el partido «no está para apoyar al PP ni al PSOE» y que si Feijóo tiene algo que explicar tiene que trasladarse a Waterloo.

Unión Radio