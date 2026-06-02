Empresarios de Trujillo desarrollan estrategias para captar inversionistas nacionales

CARACAS.-La Asociación de Comerciantes e Industriales de Valera inició una alianza con sectores universitarios para potenciar al recurso humano y poner al estado Trujillo en el mapa de las inversiones.

El gremio destacó el potencial turístico y comercial que posee la entidad para que empresarios de otros estados inviertan en la región.

El sector comercial considera que la llegada de posibles inversiones generarían nuevos puestos de empleos y mejoraría la calidad de vida de la población trujillana.

Lourdes G. Soublette/Unión Radio