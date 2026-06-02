martes, junio 2, 2026
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Empresarios de Trujillo desarrollan estrategias para captar inversionistas nacionales

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La Asociación de Comerciantes e Industriales de Valera (Acoinva), estado Trujillo, exhortó a las autoridades gubernamentales tomar medidas urgentes ante el cobro de nuevos impuestos. Teresa Valero, vocera del gremio cuestionó que la cancelación de tributos no es proporcional al tamaño de los comercios. Además los comerciantes insisten en la necesidad de sumar nuevos contribuyentes al sector informal para ampliar la base tributaria sin la generación de nuevos impuestos.
Foto: Cortesía / Comercios en Trujillo
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CARACAS.-La Asociación de Comerciantes e Industriales de Valera inició una alianza con sectores universitarios para potenciar al recurso humano y poner al estado Trujillo en el mapa de las inversiones.

El gremio destacó el potencial turístico y comercial que posee la entidad para que empresarios de otros estados inviertan en la región.

El sector comercial considera que la llegada de posibles inversiones generarían nuevos puestos de empleos y mejoraría la calidad de vida de la población trujillana.

Lourdes G. Soublette/Unión Radio

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