Río Orinoco inunda sector y pista de aterrizaje en La Esmeralda, capital del Alto Orinoco

PUERTO AYACUCHO.- Las fuertes lluvias en el estado Amazonas provocaron que el río Orinoco inundara el sector La Costa y parte de la pista de aterrizaje de La Esmeralda, capital del municipio Alto Orinoco.

La información fue confirmada por el gobernador Miguel Rodríguez a través de las redes sociales, donde señaló que la situación obedece a las fuertes precipitaciones que han caído en la región.

Los sitios inundados son el sector La Costa, varias comunidades indígenas cercanas a la Esmeralda y una parte de la pista de aterrizaje, lo que complica la llegada de aeronaves.

El mandatario no especificó la cantidad de familias afectadas, aunque acotó que ya han enviado medicinas y alimentos para la atención de los ciudadanos.

En 2025, el río Orinoco llegó a su cota de desborde de 52 metros sobre el nivel del mar el 25 de junio y su nivel máximo del año pasado fue de 53.50 metros. La situación afectó a más de 200 familias, quienes fueron trasladadas a albergues temporales.

La Zona Operativa de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades de la Región Guayana mantiene el seguimiento del nivel del agua.

SPLL/Unión Radio