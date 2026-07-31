FUNDANICA prioriza y gestiona la atención de los niños con cáncer de la población afectada por los terremotos

CARACAS.- La directora de comunicaciones de la Fundación de Ayuda del Niño con Cáncer del estado Carabobo (FUNDANICA), María Inés Ferrero, señaló que la organización lleva a cabo un plan de atención a la población vulnerable y afectada por los terremotos en todo el país, una labor que requiere de donaciones y apoyo para cumplir con el objetivo.

En una entrevista concedida en el programa A Tiempo de Unión Radio , Ferrero indicó que desde el fenómeno natural del pasado 24 de junio su tarea se avocó en recaudar insumos para los afectados y recordó el complicado escenario que conlleva la atención y el tratamiento de cáncer en Venezuela.

La directiva de FUNDANICA insistió que la institución lleva más de 31 años de trabajo y maneja la autogestión del proyecto con actividades benéficas, donativos y apadrinamiento de niños.

«No basta con conmoverse, hay que actuar (…) Que cada uno desde su tribuna pueda aportar, dar ese poquito más importante que suma y que es tan necesario. Por eso siempre le pedimos a la gente que nos ayude a seguir contando las historias de estos niños», detalló Ferrero.

Foto: Cortesía

Los interesados en comunicarse o realizar algún aporte puede conseguir todo el instructivo ingresando a su página oficial, mientras que los que ingresen del extranjero cuentan con el proyecto «Salva un niño con cáncer en Venezuela» mediante la organización Global Giving.

Unión Radio