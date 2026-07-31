Ministro israelí invita a Sánchez a acoger a gazatíes en España tras crisis de Ceuta

JERUSALÉN.- El ministro supremacista israelí de Seguridad Nacional, el colono Itamar Ben Gvir, animó este viernes al presidente español, Pedro Sánchez, a abrir «las puertas de España» y acoger a los gazatíes que quieran abandonar Gaza.

«Mis felicitaciones al Presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, por su profundo compromiso con la acogida de la inmigración y la ‘diversidad humana'», dice de forma irónica Ben Gvir en su cuenta de X tras la entrada masiva de personas procedentes de Marruecos.

«Como alguien que demuestra una gran preocupación por Hamás y los residentes de Gaza, le llamo a traducir las palabras en hechos: abra las puertas de España y conceda refugio a los residentes de Gaza que solicitan emigrar. Esta es una excelente oportunidad para contribuir un poco más a la ‘diversidad humana’ de España», añade el ministro.

EFE