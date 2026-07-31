Gobierno y oposición se preparan para un nuevo diálogo

CARACAS.- Con la participación de Estados Unidos, el gobierno nacional y un sector de la oposición se preparan para entablar un nuevo diálogo con el objetivo de abordar varios temas, entre ellos el electoral.

El proceso, que se suma a un largo historial de negociaciones entre ambos sectores, empezará formalmente este sábado entre el Parlamento actual y Dinorah Figuera, presidenta del Poder Legislativo de 2015.

A continuación algunas claves para entender el nuevo proceso:

Figuera

Figuera llegó a Venezuela, tras ocho años en el exilio, el pasado 18 de junio tras atender una invitación del Departamento de Estado de Estados Unidos para abordar la transición en Venezuela.

En ese momento, la exdiputada y el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, designaron una mesa «política paritaria» para el fortalecimiento de la democracia, la consolidación de la paz y la búsqueda de un futuro.

Esto se dio tres semanas después de que la oposición mayoritaria, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), planteara una negociación política con el Gobierno de Delcy Rodríguez y con el acompañamiento de Estados Unidos.

¿Quiénes dialogan?

Las partes aún no han revelado quiénes integran las delegaciones. Se espera que Figuera la acompañen exdiputados del Parlamento electo en 2015, entre ellos Jorge Millán, Marco Aurelio Quiñones y Juan Miguel Matheus, de acuerdo a información del movimiento político Unión y Cambio.

Del lado del oficialismo, el líder del diálogo será el presidente del Legislativo, Jorge Rodríguez. Hasta el momento no se ha informado públicamente quiénes más integran la delegación.

Objetivos

Según Estados Unidos, la agenda de trabajo entre las partes contempla prioridades como la reconstrucción de las instituciones democráticas, el fortalecimiento del Consejo Nacional Electoral (CNE), el restablecimiento de garantías para la participación política y la protección de las libertades civiles necesarias para un debate político abierto.

Apoyos

Estados Unidos dijo que el diálogo es un paso crucial en el proceso de «reconciliación política» y la «recuperación» del país tras la devastación causada pos los recientes terremotos en Venezuela.

Primero Justicia, Voluntad Popular -miembros de la PUD- y Un Nuevo Tiempo han expresado su respaldo a este proceso.

Hasta el momento, la coordinación de la PUD no ha hecho pública su postura, pero otros partidos integrantes como Acción Democrática han criticado la designación de Figuera como líder de este proceso.

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EFE/Unión Radio