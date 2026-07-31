Amazon lidera las subidas en Wall Street y compensa la caída de Apple

NUEVA YORK.-Wall Street abrió este viernes en verde y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subía un 0,41 % impulsado por los sólidos resultados trimestrales de Amazon, cuyas acciones se disparaban un 13,25 % en los primeros minutos de la sesión.

Diez minutos después de la apertura del parqué, el Dow Jones avanzaba 212,15 puntos, hasta situarse en las 52.420 unidades, mientras que el S&P 500 ganaba un 0,65 %, hasta 7.485 puntos, y el Nasdaq progresaba un 1,2 %, hasta 25.424 enteros.

El principal impulso procedía de Amazon, que presentó el jueves al cierre del mercado unos ingresos del segundo trimestre superiores a lo esperado gracias al fuerte crecimiento de su negocio de computación en la nube (AWS), reforzando la confianza de los inversores en las compañías vinculadas a la inteligencia artificial.

Apple, por el contrario, caía un 8,88 % pese a haber superado las previsiones de ingresos en su tercer trimestre fiscal, ya que el mercado penalizó unos ingresos por servicios inferiores a lo esperado, que eclipsaron el sólido crecimiento de las ventas del iPhone.

EFE