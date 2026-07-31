viernes, julio 31, 2026
- Publicidad -

Retornan a Marruecos más de 37.500 migrantes que entraron en Ceuta

Mundo
Updated:
- Advertisement -

MADRID.-Más de 37.500 migrantes de los 50.000 que entraron de forma irregular en la ciudad norteafricana española de Ceuta han retornado ya a Marruecos hasta las 15:30 horas de este viernes, según fuentes del Ministerio del Interior.

EFE

- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

ÚLTIMAS NOTICIAS

- Advertisement -

NOTICIAS RELACIONADAS

- Advertisement -

País

Mundo

Deportes

En audio

Contáctanos