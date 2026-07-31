Retornan a Marruecos más de 37.500 migrantes que entraron en Ceuta Mundo julio 31, 2026 Updated: julio 31, 2026 Compartir FacebookTwitterPinterestWhatsApp - Advertisement - MADRID.-Más de 37.500 migrantes de los 50.000 que entraron de forma irregular en la ciudad norteafricana española de Ceuta han retornado ya a Marruecos hasta las 15:30 horas de este viernes, según fuentes del Ministerio del Interior. EFE - Advertisement - TagsceutaespañaMarruecosmundo Compartir FacebookTwitterPinterestWhatsApp - Advertisement - - Advertisement - - Advertisement - ÚLTIMAS NOTICIAS Deportes Chelsea recibe sanción de 10 millones por incumplir las reglas financieras julio 31, 2026 - Advertisement - A Tiempo FUNDANICA prioriza y gestiona la atención de los niños con cáncer de la población afectada por los terremotos julio 31, 2026 Mundo Ministro israelí invita a Sánchez a acoger a gazatíes en España tras crisis de Ceuta julio 31, 2026 En audio Realizan censo para evaluar los daños sufridos por comerciantes y emprendedores de La Guaira julio 31, 2026 NOTICIAS RELACIONADAS Mundo Ministro israelí invita a Sánchez a acoger a gazatíes en España tras crisis de Ceuta julio 31, 2026 Mundo Amazon lidera las subidas en Wall Street y compensa la caída de Apple julio 31, 2026 Mundo Chevron multiplica su beneficio semestral hasta 14.282 millones a pesar de Oriente Medio julio 31, 2026 Mundo Trump anuncia un acuerdo para el desarme total de Hamás como parte de su plan para Gaza julio 31, 2026 - Advertisement -