Fundación «Sembrando Valores» atendió a 800 personas en La Guaira en su segunda jornada de salud

CARACAS.- La fundación «Sembrando Valores», en articulación con las instituciones gubernamentales, llevaron a cabo la segunda jornada médico social «Ayuda con Acción» en la parroquia Carlos Soublette del estado La Guaira y brindó respuesta inmediata a más de 800 personas.

De acuerdo con una nota de prensa, la jornada favoreció a residentes de los sectores Ana Merlo y el Urbanismo Paila II (Mare Abajo), cuyas viviendas sufrieron graves daños estructurales y dejó a muchas familias damnificadas.

Se realizaron consultas médicas en especialidades como pediatría, ginecología y medicina interna, respaldadas por servicios de diagnóstico en tiempo real como rayos X y ecosonogramas.

Además se logró distribuir más de 6.000 insumos sociales esenciales (colchones y kits de higiene), más de 1.200 medicamentos y la entrega de juguetes para unos niños, acompañados con atención y contención emocional a través de actividades lúdicas.

La presidenta de la Fundación Sembrando Valores, Stephanie Sartori, destacó el esfuerzo y la mística de los equipos civiles y militares desplegados en el terreno frente a la compleja realidad que afronta la entidad costera.

«Esta jornada solo es posible gracias a la suma de voluntades, aquí participó la Autoridad Única de Salud de la región, la Guardia del Pueblo, médicos y personas voluntarias que se motivan a ayudar como un solo equipo«.

La doctora Sartori hizo un llamado reflexivo a mantener activa la solidaridad con la región.

«La Guaira todavía nos necesita. Quienes tuvieron que volver a sus rutinas laborales pueden seguir sumando desde la distancia, coordinando apoyos o aportando cuando sus tiempos lo permitan«, añadió.

Reiteró que mantendrán estas jornadas de forma permanente en la entidad a través de sus redes sociales.

NDP / Unión Radio