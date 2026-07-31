Fujimori anuncia la reconstrucción de una localidad del centro del país afectada por sismo

Lima.- La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, anunció este viernes la reconstrucción de las viviendas e infraestructura de la zona del centro del país que fue afectada hace dos semanas por un sismo de magnitud 5,1.

Fujimori llegó a la región andina de Junín para visitar la provincia de Chupaca, que el pasado 18 de julio sufrió el movimiento telúrico que dejó 5 fallecidos, más de 30 heridos, cientos de damnificados y cuantiosos daños materiales.

En el lugar, la gobernante anunció que la institución financiera Caja Huancayo «va a firmar un convenio muy importante con el Ministerio Vivienda» para emplear, mediante el mecanismo de Obra por Impuestos (OxI), 22 millones de soles (unos 6,48 millones de dólares) «para poder empezar construcciones de vivienda de emergencia».

«Estamos trabajando todos los niveles de gobierno, saludo a la empresa privada, a Caja Huancayo, y espero que haya más empresas que a través del programa de Obras por Impuestos se hagan presentes», acotó.

En Perú, el mecanismo de OxI permite a las empresas adelantar el pago de su impuesto a la renta para financiar y ejecutar proyectos de inversión pública, un monto que se les devuelve al término de la obra y de la verificación de los estándares de calidad mediante certificados que pueden ser usados para su declaración de tributos.

Fujimori también expresó su «solidaridad con las familias que han perdido sus seres queridos» y les garantizó que «se va a trabajar en la reconstrucción de sus viviendas», aunque remarcó que ese es un proceso que «no va a ser de inmediato, esto demora un poquito».

El movimiento telúrico también dejó 32 heridos, 398 damnificados y 180 afectados, además de 52 viviendas destruidas, 43 inhabitables y 74 afectadas, así como daños en 4 instituciones educativas, 3 establecimientos de salud, 2 templos religiosos, 2 infraestructuras del patrimonio cultural y 1.000 metros de carretera.

EFE/UniónRadio