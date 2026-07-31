Canciller de Perú reitera intención de Perú de incorporarse al ‘Escudo de las Américas’

Lima.- El ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Carlos Espá, reiteró este viernes la intención del gobierno de la nueva presidenta, la derechista Keiko Fujimori, en incorporarse al denominado ‘Escudo de las Américas’, la coalición internacional promovida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para enfrentar el crimen organizado transnacional en el continente americano.

«Estamos prestos a incorporarnos, porque significa el reconocimiento de que las organizaciones criminales transnacionales van más allá de las fronteras, y pretender combatirlos desde los países de manera individual no resulta eficiente», sostuvo el canciller peruano en declaraciones a periodistas, en la ceremonia donde asumió oficialmente la cartera de Exteriores.

En el caso de Perú, la inseguridad se ha vuelto la principal preocupación de sus habitantes a raíz del auge del crimen organizado en forma de extorsiones a la población y negocios en zonas populosas, donde las bandas criminales exigen cupos de dinero bajo amenazas de muerte.

El sector más afectado son los autobuses de transporte urbano en la capital Lima, que acumulan más de un centenar de atentados desde inicios de año.

A la cumbre inaugural convocada por Trump en Florida en marzo asistieron un total de una docena de presidentes de países del continente.

En esta cita estuvieron los presidentes de Argentina, Javier Milei; de Bolivia, Rodrigo Paz; de Costa Rica, Rodrigo Chaves; de Ecuador, Daniel Noboa; de El Salvador, Nayib Bukele; de Guyana, Irfaan Ali; de Honduras, Nasry Asfura; de Panamá; José Raúl Mulino; de Paraguay, Santiago Peña; y de República Dominicana, Luis Abinader.

También estuvo el actual presidente de Chile, José Antonio Kast, que en ese momento todavía no había asumido el mando y asistió en condición de presidente electo.

Además de la voluntad de Fujimori de adherirse a esta iniciativa bajo el paraguas de Trump, el presidente electo de Colombia, Abelardo De la Espriella, también ha manifestado su disposición a sumarse una vez que asuma el cargo el próximo 7 de agosto.

EFE/UniónRadio