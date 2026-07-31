Sector privado realizará evaluaciones a la Catedral de Barquisimeto para definir presupuesto de restauraciones

CARACAS.- Representantes del sector privado realizarán estudios para determinar el presupuesto que requiere la Catedral Metropolitana de Barquisimeto, debido a filtraciones provocadas por daños en el techo luego de los terremotos del 24 de junio.

Efraín Pastrán, párroco de la catedral, señaló que dichas evaluaciones se llevarán a cabo con herramientas de tecnología avanzada como drones y laboratorios respectivos, que abarcará el análisis del suelo y estructura del templo.

Por otra parte, el monseñor Polito Rodríguez, arzobispo de la entidad, se pronunció acerca de las evaluaciones de otras iglesias, resaltando que una vez concretado el proyecto de la catedral se procederá a la recaudación de fondos.

«Nos estamos preparando para una campaña en orden a la recaudación de fondos. Estos son proyectos costosos, implican dinero», expresó el arzobispo.

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