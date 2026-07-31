Tajani defiende la aplicación de controles con España para proteger las fronteras de la UE

ROMA.- El ministro de Exteriores de Italia, Antonio Tajani, sostuvo este viernes que la decisión de suspender temporalmente el espacio Schengen con España «es necesaria para proteger la seguridad de nuestros ciudadanos y defender las fronteras de Europa».

«Esta medida está prevista en los Tratados y ahora es inevitable. La crisis migratoria de Ceuta nos recuerda que la gestión de las fronteras de la Unión es una responsabilidad compartida entre nuestros países», indicó Tajani en un mensaje en su cuenta de la red social X.

La sospensione temporanea di #Schengen con la Spagna è una scelta necessaria per tutelare la sicurezza dei nostri cittadini e difendere le frontiere europee. Una misura prevista dai trattati e resa oggi ineludibile. La crisi dei migranti a #Ceuta ci ricorda che la gestione dei… — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) July 31, 2026

El Ministerio del Interior de Italia ha dispuesto este viernes la reintroducción de controles en puertos y aeropuertos con España por la crisis en Ceuta tras la llegada de miles de personas desde Marruecos, según informan fuentes oficiales.

La medida, que implica una suspensión temporal de un mes del tratado ‘Schengen’ de libre circulación en la Unión Europea (UE), consiste en controles aleatorios a ciudadanos no comunitarios procedentes de España.

Según el ministro de Exteriores italiano, es necesario «trabajar juntos para impedir la entrada descontrolada de migrantes en territorio de la UE, con todos los riesgos que ello conlleva y la amenaza del terrorismo, que debemos combatir sin vacilar».

Las medidas fronterizas decretadas por Italia se producen a raíz de la llegada de miles de personas desde Marruecos a la ciudad autónoma española de Ceuta, fronteriza con este país.

EFE