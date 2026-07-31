Italia decreta controles en puertos y aeropuertos con España por la crisis en Ceuta

ROMA.- El Gobierno de Italia matizó este viernes que los controles aeroportuarios y portuarios a viajeros llegados de España y decretados por la crisis en Ceuta serán aleatorios y solo afectarán a ciudadanos que no pertenezcan a la Unión Europea (UE).

«El restablecimiento de los controles de acceso en las fronteras aéreas y marítimas con España no supondrá ningún cambio para los viajeros españoles y europeos hacia Italia, que seguirán pudiendo entrar en nuestro país, como de costumbre, sin ningún trámite burocrático adicional», informan fuentes gubernamentales.

Poco antes, el Ministerio del Interior italiano había informado de su decisión de introducir controles en puertos y aeropuertos con España por la crisis en Ceuta tras la llegada de miles de personas desde Marruecos.

El Gobierno ha tenido que salir al paso para matizar inmediatamente la información de Interior, que llegó incluso a anunciar en un comunicado (corregido poco después) un «cierre de fronteras marítimas y aéreas con España».

El Ejecutivo ha especificado que los controles introducidos «serán aleatorios y afectarán únicamente a los ciudadanos de terceros países (extracomunitarios) procedentes de España, con el fin de verificar la regularidad de su entrada en Italia».

La medida entrará en vigor a partir de mañana, sábado 1 de agosto, en plena campaña de vacaciones y con la consiguiente llegada de turistas internacionales a Italia.

El comunicado del Gobierno presidido por Giorgia Meloni termina aclarando que «para quien desde Italia vaya a viajar a España no cambia nada».

EFE