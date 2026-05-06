Fortalecen sector ganadero y agrícola en El Consejo

CARACAS.- Daniel Perdomo, alcalde del municipio José Rafael Revenga del estado Aragua, aseguró que existe un fortalecimiento del sector ganadero y agrícola en la localidad de El Consejo, con más de 600 cabezas de ganado, lo que se traduce en generación de empleos.

«También se está trabajando con los ovejos, ovejas y cabras», señaló Perdomo.

Mencionó que El Consejo, conocido desde sus inicios como un asentamiento agrícola, estaba «rezagado» por la inseguridad. Actualmente, en Tasajera, cuenta con un centro de grandes productores de «buenas razas ganaderas».

Asimismo, destacó que se están consolidando diversos rubros estratégicos en la región central y en Caracas.

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Mariangel García / Unión Radio