Academia Nacional de Ingeniería advierte que falla en Turimiquire agrava situación hídrica en Sucre

CARACAS.- El estado Sucre enfrenta una severa crisis hídrica por una falla vinculada al sistema Turimiquire que abastece a gran parte de la región. José Ochoa Iturbe, presidente de la Academia Nacional de Ingeniería y Hábitat, señaló las afectaciones del túnel de Pamacán cuya estructura se encuentra descuidada y ha registrado derrumbes en distintas ocasiones.

Planteó en un comunicado que expertos deben proceder con el diagnóstico del túnel para alcanzar soluciones viables. «Una de las soluciones que planteamos en nuestro comunicado es crear una autoridad única; es decir, que allí estén reunidos el gobierno nacional, gobierno local y la sociedad civil con expertos para solucionar el problema de Turimiquire«, aseveró.

Asimismo, apuntó a que la solución debe ser vaciar la represa hasta un nivel donde se encuentren las filtraciones para proceder con las reparaciones. Por otra parte, informó que existe un problema sanitario en el túnel puesto que el agua está contaminada con material de derrumbe.

Indicó que si no se llevan a cabo las evaluaciones de infraestructura, no se podrá tener un registro total de los daños. «Si no tenemos un diagnóstico, no podemos atacar el problema«, dijo en entrevista a Shirley Varnagy para el circuito Onda de Unión Radio .

Aclaró que Venezuela cuenta con la preparación técnica para atender la problemática; no obstante, admitió que los desafíos que presenta el sistema de distribución de agua en el país se debe a falta de mantenimiento de los equipos y carencias en el servicio eléctrico.

Noryelkis González/ Unión Radio