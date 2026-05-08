Festival de danza «La Movida» reunirá a 80 agrupaciones locales y nacionales en San Agustín

CARACAS.- Desde el miércoles 13 de mayo y hasta el sábado 23 del mismo mes, se realizará el festival de danza «La Movida», que reunirá a 80 agrupaciones, entre locales y de diferentes estados del país en la que será la onceava edición consecutiva del evento.

El director del teatro Alameda, Reinaldo Mijares, indicó que participarán grupos profesionales, semiprofesionales, comunitarios, de niños, de jóvenes y de la tercera edad, realizando actuaciones en diferentes espacios de la parroquia, tanto en interiores como en exteriores.

«El viernes 15 de mayo tenemos una propuesta que se llama Cumbe Lanzado, que es recorrer los espacios del barrio El Marín, y en las esquinas, las platabandas, las escaleras, vamos a ver expresiones de artes escénicas, desde ballet, danza contemporánea, salsa, danza afrovenezolana y toda la diversidad que se practica en la ciudad», detalló Mijares en entrevista con la periodista Anahí Arizmendi , en programa transmitido por Unión Radio .

La inauguración será los días 13 y 14 de mayo en el teatro Alameda y se prevé la actuación de alrededor de 15 agrupaciones por cada jornada. Actualmente, en la sede del teatro están desplegados los afiches de cada grupo.

«Del interior del país vendrán del Festival de Movimiento, de Mérida; grupos de danza contemporánea de Valencia, de la mano del maestro Juan Monzón; de Maracay, que tiene un trabajo interesante en las comunidades», destacó entre otros.

Unión Radio