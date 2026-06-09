Fedeagro denuncia que importación de arroz afecta la producción nacional

CARACAS.-La Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela (Fedeagro) denunció este martes que las importaciones de arroz en tiempos de cosecha atentan contra la producción nacional, por lo que instó al Ejecutivo a no generar una sobre oferta en el mercado.

En un comunicado publicado en redes sociales, Fedeagro informó que han registrado una disminución del precio del arroz a nivel del productor y dificultad para colocar la cosecha 2025-2026.

De acuerdo con el documento compartido en Instagram, la afectación es derivada del ingreso de más de 300 mil toneladas de arroz en lo que va de año.

Lourdes G. Soublette/Unión Radio