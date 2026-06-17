Farmacias de Aragua advierten del impacto en los costos operativos por las fallas eléctricas

CARACAS.-El Colegio de Farmacéuticos aseguró que existe un impacto económico ante las constantes fallas en el suministro eléctrico.

Representantes del sector indicaron que las farmacias requieren de combustible para la autogeneración de energía para mantener sus puertas abiertas, lo que le genera un mayor gasto.

Señalan que deben subir un poco el costo de las medicinas para compensar el gasto que hacen con la compra del combustible, por lo que hacen un llamado a las autoridades sobre generar soluciones ante las constantes fallas en el servicio electrico.

Lourdes G. Soublette/Unión Radio