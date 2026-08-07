Autoridades en Falcón detuvieron a dos personas con 300 kilos de drogas y armas de asalto

CARACAS.- En el estado Falcón, organismos de seguridad detuvieron a dos ciudadanos con 300 kilogramos de drogas en su poder y armamento de alto calibre.

El operativo se llevó a cabo por funcionarios de la División Contra las Drogas de la PNB en el sector El Sindicato del municipio Mauroa. En el despligue realizaron el decomiso de 600 paneles de marihuana.

Los aprehendidos también tenían posesión de dos rifles de asalto, modelo AR-15, una pistola marca Glock calibre 45 y dos motocicletas. Todas las evidencias junto a los detenidos quedaron en manos del Ministerio Público.

Unión Radio