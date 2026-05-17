Falleció Carmen Teresa Navas, madre de Víctor Hugo Quero

CARACAS. – Este domingo 17 de mayo se confirmó el fallecimiento de la señora Carmen Teresa Navas, madre de Víctor Hugo Quero.​

La noticia fue difundida a través de redes sociales por familiares cercanos y colegas del gremio periodístico, entre ellos Maryorin Méndez y Rafael Hernández, quienes expresaron sus condolencias ante la pérdida.​

Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles oficiales sobre las causas del deceso de la señora Navas.

El ministerio para el Servicio Penitenciario el pasado 7 de mayo confirmó que su hijo Víctor Hugo Quero Navas, quien se encontraba privado de libertad, estaba muerto desde hace casi 10 meses.

Unión Radio