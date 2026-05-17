Docentes en Guárico denuncian pagos incompletos a jubilados

CARACAS.- El presidente del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza en el estado Guárico, Luis Medina, denunció que los jubilados del sector no cobran los montos correspondientes a cuatro semanas de salario.

«Los maestros del estado no cobran las cuatro semanas de ajuste salarial visto que una vez que sean inactivos, cuando pasan a jubilados desaparecen de una partida que es llama 401 que son del salario de los cuales todavía no han podido explicar cómo ese espejismo desaparece a cuatro semanas de trabajo».

Asimismo solicitaron la cancelación de un memorándum del Instituto de Previsión y Asistencia Social para el personal del Ministerio de Educación (Ipasme) en el que se le exige a los trabajadores pedir permisos o reposos solamente en la sede del Seguro Social de San Juan de Los Morros.

También se pidió revisar los casos de trabajadores que son jubilados sin el debido cumplimiento de la ley.

Unión Radio