Expulsan a cuatro funcionarios del Cicpc por incurrir en actos de corrupción en La Guaira

CARACAS.- El director del Cicpc, Douglas Rico, informó que se le revocó cualquier cargo policial a cuatro funcionarios que, en función de su labor, incurrieron en actos de corrupción tras querer apropiarse de un dinero hallado entre las ruinas de una edificación en La Guaira.

«Se constató que un grupo de funcionarios, desviándose de sus deberes y aprovechándose de las labores de rescate y asistencia humanitaria, actuaron de manera indecorosa al apropiarse de valores económicos hallados entre los escombros«, expresó Rico en sus redes sociales.

Entre los funcionarios están: Aguilar Reyes Maya, Fredy Rafael Lugo Oliveros, Roger Andrés Omaña, Josue Jhonatan Burgos Sánchez, quienes serán puestos a las órdenes del Ministerio Público por cargos contra la corrupción.

Por otro lado, el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, aseguró que «seremos totalmente intolerantes» ante estos actos realizados por integrantes del cuerpo policial.

Unión Radio