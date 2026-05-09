Estudiantes de la Universidad de Oriente contarán con transporte a partir del lunes #11May

CARACAS.- El director del transporte público en Maturín, José Maza, anunció que más de 5.000 estudiantes de la Universidad de Oriente serán beneficiados con el sistema de transporte.

«El próximo día lunes estaremos comenzando con cuatro unidades de transporte a las 12 del medio día para dar inicio a esta ruta estudiantil universitaria», detalló.

Por su parte, los alumnos iniciaron una mesa de trabajo para solventar los problemas que hay en la universidad y también cubrir rutas hacia otras zonas de Maturín.

«Para nosotros poder expandir las rutas y progresivamente podamos atender a los estudiantes que viven en la zona industrial, Los Cortijos, Boquerón, El Silencio y así cubrir la totalidad del municipio», explicó el coordinador del movimiento estudiantil Udistas de Corazón, Edgar Sánchez.

Unión Radio