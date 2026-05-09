Afinan preparativos para la IV ExpoFeria Nacional Bufalina, Ovina y Caprina 2026

CARACAS.- Más de 1.000 personas trabajan para garantizar el éxito de la IV ExpoFeria Nacional Bufalina, Ovina y Caprina 2026 que se desarrollará en el Parque Simón Bolívar de La Carlota a partir del viernes 15 de mayo.

Luis Pérez Stüve y Felipe Rodríguez, miembros del Comité Organizador del encuentro, sostuvieron este viernes una reunión de trabajo con cuerpos de seguridad del Área Metropolitana de Caracas (AMC) en las instalaciones de la Base Aérea La Carlota, y posteriormente hicieron un recorrido por el Parque Simón Bolivar para constatar los avances del montaje de la ExpoFeria.

Pérez Stüve, presidente del Consejo Venezolano de la Carne (Convecar), resaltó que es un verdadero orgullo poder ver, por cuarto año consecutivo, llegar el campo a Caracas y que, en esta ocasión, más de 100 productores, con más de 1.000 animales, sean parte de esto.

«Hay una cantidad de eventos para toda la familia, gracias a la organización que hacemos entre el sector privado y las autoridades públicas (…) así que los invitamos a este maravilloso encuentro donde vamos a tener conciertos todas las noches de viernes a domingo, también vamos a tener gastronomía y diversos espectáculos del 13 al 17 de mayo».

Valor de las entradas

Asimismo, a través de las redes sociales se pudo conocer el costo de las entradas al evento:

De 10:00 am a 12:00 m: Entrada gratis.

De 2:00 pm a 4:00 pm: Mitad de precio.

A partir de las 4:00 pm: $5.

Adultos mayores, de más de 70 años, y niños menores de cinco años entran gratis.

Nota de Prensa/Unión Radio