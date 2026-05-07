Estudian posible milagro de la beata Madre María de San José

CARACAS.-La causa de santidad de la primera beata venezolana, Madre María de San José, avanza con el estudio de un presunto milagro que podría allanar el camino hacia su santidad.

La hermana Graciela Molina, vicepostuladora de la causa de canonización reveló que se estudia un posible milagro de sanación total de lupus eritematoso sistémico, una enfermedad que según la ciencia, es incurable.

Los fieles honran este jueves 7 de mayo es el día de Madre María de San José, fundadora de Las Hermanas Agustinas Recoletas.

Lourdes G. Soublette/Unión Radio