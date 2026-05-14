Estos son los 10 virus más peligrosos del mundo

ESTADOS UNIDOS.- El más peligroso es el virus de Marburgo. Recibe su nombre de la idílica ciudad alemana a orillas del río Lahn, donde fue identificado por primera vez, en 1967.

El brote estuvo asociado con el trabajo en laboratorios con monos verdes de Uganda. El virus de Marburgo es un virus de fiebre hemorrágica. Al igual que el ébola, provoca convulsiones y hemorragias en las mucosas, la piel y los órganos. Tiene una tasa de mortalidad del 90 por ciento.

2. Ébola

Existen seis cepas reconocidas del virus del Ébola, la mayoría nombradas según las regiones de África donde se identificaron por primera vez: Zaire, Sudán, Parque Nacional de Taï, Bundibugyo y Bombali.

Una excepción es el virus del Ébola de Reston, que recibió su nombre de Reston, Virginia (EE. UU.), donde se detectó por primera vez en un centro de primates en 1989. El virus del Ébola de Zaire es la especie más letal y ha provocado brotes con tasas de letalidad de hasta el 90 por ciento, pero la mortalidad varía considerablemente entre brotes. Los científicos creen que los murciélagos diadema de Filipinas, llamados zorros voladores, probablemente introdujeron el virus del Ébola de Zaire en las ciudades.

3. Hantavirus

El hantavirus engloba varios tipos de virus que se encuentran en su mayoría en roedores, y cada especie de roedor es portador de una única especie de hantavirus.

Recibe su nombre de un río donde se cree que soldados estadounidenses se infectaron por primera vez, durante la Guerra de Corea, en 1950. Pueden provocar fiebre hemorrágica con síndrome renal (FHSR), y el síndrome pulmonar por hantavirus (SPHV).

4. Virus de la gripe aviar

Las distintas cepas de gripe aviar suelen causar pánico, lo cual quizás esté justificado, ya que la tasa de mortalidad es del 70 por ciento. Sin embargo, el riesgo de contraer la cepa H5N1, una de las más conocidas, es bastante bajo.

El contagio solo se produce por contacto directo con aves de corral. Se dice que esto explica por qué la mayoría de los de gripe aviar casos suelen aparecer donde la gente vive cerca de gallinas.

5. Virus de Lassa

Una enfermera en Nigeria fue la primera persona infectada con el virus de Lassa. El virus se transmite por roedores.

Los casos de la fiebre de Lassa pueden ser endémicos, lo que significa que el virus se presenta en una región específica, como África occidental, y puede reaparecer allí en cualquier momento. Los científicos estiman que el 15 por ciento de los roedores en África occidental son portadores del virus.

6. Virus Junín

El virus Junín es un arenavirus causante de la fiebre hemorrágica argentina o fiebre hemorrágica de Junín, cuyo nombre se debe a que en 1958 aparecieron numerosos casos en una zona cercana a la ciudad de Junín, en la Provincia de Buenos Aires. Se transmite principalmente de roedores a humanos.

Las personas infectadas con este patógeno sufren inflamación de los tejidos, sepsis y hemorragias cutáneas. El problema radica en que los síntomas pueden ser tan comunes, que la enfermedad rara vez se detecta o identifica inicialmente.

7. Fiebre hemorrágica de Crimea-Congo

El virus de la fiebre de Crimea-Congo se transmite por la picadura de garrapatas o contacto con sangre de animales infectados. Su progresión es similar a la de los virus del Ébola y de Marburgo. Provoca fiebre alta.

Durante los primeros días de la infección, los afectados presentan pequeñas hemorragias en la cara, la boca y la faringe. Es endémico en África, Balcanes, Oriente Medio y Asia, con casos también en España.

8. Virus Machupo

El virus Machupo es causante de la fiebre hemorrágica boliviana (FHB), también conocida como tifus negro. Los síntomas comienzan lentamente, con fiebre, que puede ser alta, malestar, migraña y dolor muscular.

Luego esto va acompañado de hemorragias intensas dentro de los siete días del inicio. Su evolución es similar a la del virus Junín. El virus se transmite de persona a persona, es una enfermedad zoonótica, y los roedores suelen ser portadores.

9. Virus de la selva de Kyasanur (KFD)

En 1955, los científicos descubrieron el virus de la selva de Kyasanur (KFD, por sus siglas en inglés) en la costa suroeste de la India. Se transmite por garrapatas, pero los científicos afirman que es difícil determinar los portadores. Se presume que ratas, aves, monos y jabalíes podrían ser huéspedes.

Las personas infectadas con el virus sufren fiebre alta, fuertes dolores de cabeza y dolores musculares que pueden provocar hemorragias.

10. Virus del dengue

El dengue es una amenaza constante. La enfermedad del dengue, que en casos complicados puede conllevar fiebre hemorrágica, es transmitida por mosquitos, principalmente por el Aedes aegypti, y el virus del dengue (DENV) afecta entre 50 y 100 millones de personas al año en 120 países de regiones tropicales y subtropicales.

Unas 2.000 millones de personas viven en zonas amenazadas por el dengue. En América Latina hubo cifras récord de contagios en 2024 e incidencia continuada en 2025-2026, sobre todo en Brasil, Argentina, Paraguay y Colombia. Síntomas tempranos: fiebre, dolor de cabeza y muscular, erupción cutánea. Se previene eliminando criaderos de mosquitos en todo tipo de recipientes que acumulen agua, y con protección personal. Existen vacunas que ya se aplican y hay algunas en evaluación con nuevas fórmulas.

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DW/Unión Radio