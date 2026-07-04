Equipo colombiano culminó misión humanitaria en Venezuela

CARACAS.- Luego de nueve días de labores ininterrumpidas en las zonas afectadas por los terremotos en Venezuela, el grupo colombiano YUSAR-COL1 suspendió este viernes sus labores en el terreno.

Camilo Samudio, bombero y coordinador de rescate de la misión, detalló que hay una célula de coordinación dirigida por las Naciones Unidas que van asignando como el trabajo que tienen efectuar.

«Ya anoche nos desactivamos y hoy empezamos a ordenar el campamento para ellos mediante retornar mañana», expresó.

El coordinador de YUSAR-COL1 también señaló que en esta nueva etapa de la emergencia es importante que las ayudas humanitarias se articulen con las organizaciones que permanecen en el terreno para atender las necesidades más urgentes de las comunidades.

La Cancillería colombiana reporta 24 ciudadanos colombianos fallecidos y 19 desaparecidos. La entidad además logró repatriar a 92 connacionales.

Unión Radio