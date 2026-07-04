CARACAS.- Medicamentos, alimentos y tiendas de campaña son algunos los insumos que enviará Rusia a Venezuela a través de vuelos que llegarán a Caracas en los próximos días, informó el director del Departamento Latinoamericano de la Cancillería rusa, Alexandr Schetinin.

«Se trata de nuestra donación que hacemos dentro del marco de los esfuerzos internacionales para apoyar al pueblo amigo de Venezuela en estas circunstancias tan penosas, tan difíciles«, manifestó el diplomático.

También adelantó la llegada de especialistas rusos para atender a la población damnificada.

«Vamos a mandar a un grupo de nuestros expertos —algunos ya están allá— para los temas de control sanitario y epidemiológico, lo que es muy importante en estas situaciones de devastaciones y de grandes derrumbes de edificios«, señaló.

De acuerdo con el diplomático, los aviones rusos «están listos para viajar».

🇷🇺🤝🇻🇪 Aviones rusos con insumos y especialistas aterrizarán pronto en Caracas para ayudar al "pueblo amigo de Venezuela"



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Con información de Sputnik