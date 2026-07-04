Autoridades inspeccionan el túnel El Valle en Caracas

CARACAS.- La ministra de Transporte, Jacqueline Faría, y el ministro de Atención de las Aguas, Carlos Mast Yustiz, inspeccionaron el túnel El Valle en Caracas.

Tras la evaluación, determinaron que no presentó daños estructurales ante los sismos registrados, sin embargo la filtraciones se han incrementado por los eventos naturales.

En este sentido, las autoridades acordaron implementar un plan de acción para ejecutar las reparaciones pertinentes, para brindar mayor seguridad a los conductores.

Jacqueline Faría también informó que este sábado continúa la evaluación de daños causados en infraestructuras, así como los trabajos de asfaltado y de recuperación de puentes.

La funcionaria aseguró que el personal de la cartera de Transporte «se mantiene desplegado» e informó de labores de asfaltado en un puente del sector Caraballeda (La Guaira), uno de los más afectados por el doble terremoto.

Según Faría, están «reponiendo las condiciones de seguridad vial en las infraestructuras», con «colocación de barandas, asfaltado y mantenimiento en las juntas de dilatación».

Unión Radio / EFE