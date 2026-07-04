El ministerio de Obras Públicas informó que laboran en los sitios afectados por los sismos

CARACAS.- El ministro de Obras Públicas, Juan José Ramírez, indicó que funcionarios de su despacho siguen trabajando en los estados impactados por los recientes terremotos.

Ramírez insistió en que están laborando sin descanso en diversas labores en las zonas afectadas.

«Sin descanso las 24 horas, los equipos están trabajando desplegados aquí en el territorio, la viceministra, el personal del ministerio que está desplegado, todos aquí en un sólo equipo, cumpliendo con esta misión que nos han encomendado, para garantizar pues la continuidad de los servicios públicos y el restablecimiento también de toda la vialidad, «apuntó.

En altas horas de la madrugada estuve con mi equipo de trabajo y con el Director Nacional de Protección Civil realizando un recorrido por los distintos frentes activos en La Guaira. Seguimos con ustedes! pic.twitter.com/1ovrY9ByRg — Vicepresidencia de Obras Públicas y Servicios (@viceservicios) July 4, 2026

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