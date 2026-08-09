Plan laboral en Juan Griego auxilia a víctimas de sismos

PORLAMAR.- Un grupo de personas damnificadas por los terremotos, procedentes de La Guaira, fueron contratadas en la Isla de Margarita tras ser reubicadas en el estado Nueva Esparta.

La iniciativa forma parte de un plan de contingencia laboral coordinado por las autoridades locales para facilitar el sustento de las familias que perdieron sus hogares en la costa central venezolana.

Los afectados se encuentran en la ciudad de Juan Griego en casa de familiares y reciben atención médica, laboral y logística por parte del gobierno municipal.

El alcalde del municipio Gaspar Marcano de la isla de Margarita, Yul Armas, se refirió a la atención que reciben esas personas.

“Tenemos 42 con familiares en Juan Griego. Le hemos dado atención no solamente médica, le hemos dado atención en todos los aspectos e incluso hemos apoyado a algunos de ellos de manera laboral. Están incorporados trabajando con nosotros en la alcaldía”, detalló.

El gobernante municipal indicó que la iniciativa busca garantizar estabilidad socioeconómica e ingresos a las personas afectadas por los sismos, mientras coordinan su reubicación o atención habitacional definitiva junto a los organismos nacionales.

SPLL/Unión Radio