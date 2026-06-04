Entregaron los tabuladores con las nuevas tarifas del pasaje en Maturín

CARACAS.– Las autoridades de la ciudad de Maturín entregaron los tabuladores con las nuevas tarifas del pasaje que estarán vigentes para los meses de junio y julio.

El director de transporte de la Alcaldía de Maturín, José Maza, indicó que la tarifa mínima en unidades masivas quedó establecida en 140 bolívares.

«Dimos inicio a la entrega de los tabuladores a las 65 operadoras de transporte de nuestro municipio, tenemos un complemento en cada uno de ellas, en las diferentes modalidades, masivas, busetas, por puestos, siendo vigente durante los meses de junio y julio«, apuntó.

Maza insistió que el incremento quedó indexado a 25 centavos de dólar para poder realizar el cálculo de las diferentes rutas.

Además el director de transporte de la alcaldía de Maturín indicó que estarán desplegados en diversos puntos de la ciudad para verificar el cumplimiento de las nuevas tarifas del pasaje.

Unión Radio