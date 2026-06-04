FMI y Venezuela hablaron sobre desarrollo de capacidades y reinicio de futuras consultas

WASHINGTON.- El Fondo Monetario Internacional (FMI) y las autoridades venezolanas hablaron en una reunión celebrada el pasado fin de semana sobre el apoyo que la entidad podría brindar al país para robustecer sus capacidades, así como el proceso para retomar en el futuro las consultas bilaterales periódicas que sirven para evaluar la salud económica de los Estados miembros.

«Durante la reunión, se discutió cómo el FMI puede apoyar los esfuerzos de Venezuela para fortalecer la estabilidad macroeconómica, incluyendo la posibilidad de celebrar una consulta en virtud del Artículo IV», explicó este jueves en rueda de prensa la portavoz del fondo, Julie Kozack.

El pasado sábado un equipo liderado por el vicepresidente sectorial de Economía y gobernador venezolano para el FMI, Calixto Ortega, y el presidente del Banco Central de Venezuela (BCV), Luis Pérez, se reunió en Washington con la directora gerente del fondo, Kristalina Georgieva, y miembros del departamento de la entidad para las Américas.

«Las discusiones se centraron en cómo el FMI puede respaldar las prioridades de la autoridades (venezolanas) y las áreas donde el fondo puede brindar apoyo inmediato mediante el desarrollo de capacidades», explicó Kozack.

Precisó que se trataron «prioridades de asistencia técnica, específicamente gestión fiscal, fortalecimiento del marco de política monetaria y mejora de las estadísticas macroeconómicas».

«Al finalizar la reunión, se acordó que las autoridades (venezolanas) y el personal del FMI continuarán trabajando para profundizar este tipo de colaboración técnica y brindar asistencia técnica a corto plazo», añadió la portavoz.

El fondo anunció en abril el reinicio de relaciones bilaterales con Venezuela tras haberlas suspendido en 2019 y ha dicho que los contactos se mantienen periódicamente desde entonces.

EFE