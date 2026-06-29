La Habana confirma el primer cubano fallecido en los terremotos

LA HABANA.- El Gobierno de La Habana confirmó el fallecimiento de un cubano a causa de los terremotos ocurridos en Venezuela y reiteró que continúa la búsqueda de información con autoridades y organizaciones en ese país para conocer la situación de sus connacionales, informaron este lunes medios estatales.



La víctima es Lupercio Adrian D’Pérez y Pando, detalló en redes sociales este domingo la directora general de Asuntos Consulares y Atención a Cubanos Residentes en el Exterior de la Cancillería de la isla, Ana Teresita González, quien extendió las condolencias a los familiares y amigos del fallecido.



Según González, se continúa “sin descanso en la búsqueda de información con autoridades venezolanas, la Asociación de Cubanos, nuestros colaboradores y otras organizaciones para confirmar otros connacionales fallecidos o desaparecidos” por los dos terremotos que sacudieron el pasado miércoles varios estados de ese país.



El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, ha expresado en las redes sociales que desde la isla se mantiene “contacto permanente con las autoridades venezolanas” y la embajada de Cuba en Venezuela “para conocer la situación de nuestros compatriotas allí y darles toda la ayuda posible”.



Cuba envió una brigada de rescatistas que llegaron a Caracas este domingo para apoyar las operaciones de búsqueda y salvamento de personas por el impacto del doble seísmo de magnitud 7,2 y 7,5 ocurrido el pasado miércoles y que ha dejado al menos 1.450 personas fallecidas y 3.150 heridos.



El canciller cubano, Bruno Rodríguez señaló esta jornada en redes sociales que la llegada a Venezuela de ese un grupo de rescatistas “constituye una nueva muestra de la invariable solidaridad de Cuba con el hermano pueblo venezolano”.



Además, el Ministerio de Salud de la isla ha indicado que, desde el primer momento y tras los terremotos, los médicos y enfermeros de la brigada de sanitarios cubanos atendieron “heridos, levantaron hospitales de campaña y acompañaron al pueblo venezolano en medio de la tragedia».



La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, pidió este domingo mantener las labores de búsqueda de supervivientes en ese país, donde 33 personas han sido rescatadas con vida.



Además, anunció planes para atender a quienes perdieron sus viviendas por los numerosos derrumbes.

EFE

