Arreaza afirma que Ley de Amnistía sigue vigente

CARACAS.- El presidente de la Comisión de Seguimiento de la Ley de Amnistía, Jorge Arreaza, aclaró que el articulado sancionado el pasado 19 de febrero sigue vigente y que se continúa la recepción de solicitudes para ser revisadas.

A través de sus redes sociales, Arreaza explicó que este instrumento legal ya benefició «a prácticamente todo el universo de personas» que podía amparar, por lo que dijo que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, abrió «otros mecanismos» que permitan revisar casos por otras vías judiciales.

«La Ley de Amnistía no pierde vigencia. Las solicitudes se seguirán recibiendo», escribió en X.