En Nueva Esparta confían en que la AN apruebe reforma a la Ley de Puerto Libre

CARACAS.- Empresarios de Margarita confían en que la Asamblea Nacional apruebe este año la reforma a la Ley de Puerto Libre.

Distintos gremios encabezados por la Cámara de Comercio y Fedecámaras-Nueva Esparta, presentaron formalmente sus propuestas ante el poder legislativo.

Raquel Uribe, presidenta de la Cámara de Comercio, Producción y Puerto Libre de Nueva Esparta, indicó los avances alcanzados hasta la fecha.

«Es en este año 2026 que en la agenda legislativa deberíamos tener la aprobación de nuestro texto legislativo, la reforma de Ley de Puerto Libre, donde los ejes estratégicos de la reforma son el desmontaje de las barreras no arancelarias, la reforma eliminación de las trabas burocráticas.

Uribe insistió que es necesario adaptar el instrumento legal a los nuevos tiempos para alcanzar las transformaciones económicas que esta zona del país requiere.

Unión Radio