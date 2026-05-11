Bancaribe lanza Shark Bank, un acelerador para integrar startups al sistema financiero

CARACAS.-Bancaribe abrió la convocatoria para Shark Bank, un acelerador de integraciones reales que busca conectar a Startups con la infraestructura tecnológica del banco, impulsando soluciones que transformen los medios de pago.

“En Bancaribe estamos convencidos de que la innovación real ocurre cuando ampliamos nuestras capacidades y trabajamos en conjunto con quienes están transformando la manera de hacer negocios por eso buscamos ofrecer un enfoque más abierto y dinámico, poniendo a disposición nuestras capacidades de Open Banking para que las empresas tecnológicas puedan desarrollar soluciones con impacto tangible en el mercado”, señaló José Aparcedo, vicepresidente de Medios de Pago, Canales y Open Banking de Bancaribe.

El programa está dirigido a empresas de Retail Tech y Startups con productos ya desarrollados y capacidad de integración tecnológica mediante una Interfaz de Programación de Aplicaciones (APIs). La convocatoria estará abierta hasta el 17 de mayo a través de www.bancaribe.com.ve

La iniciativa tendrá una duración de dos meses e incluirá la selección de 14 finalistas que presentarán sus proyectos en un Demo Day, donde se elegirán las tres mejores propuestas quienes podrán integrarse a la plataforma del banco y desarrollar pilotos comerciales con clientes, además de recibir visibilidad institucional.

“Desde 2019, Bancaribe ha asumido un rol protagónico en la transformación digital de la banca, no solo como un proceso de innovación, sino como una oportunidad para crear experiencias que conecten, inspiren y generen valor real. Este enfoque se traduce en el desarrollo de soluciones ágiles, accesibles y alineadas con las necesidades cambiantes de la sociedad”, expresó Martín Pérez De Benedetto, Presidente Ejecutivo de Bancaribe.

A través de Shark Bank, Bancaribe reafirma su compromiso con la evolución del sistema financiero venezolano, impulsando un modelo más colaborativo, ágil y alineado con las tendencias globales, donde la tecnología y la banca convergen para generar soluciones concretas que contribuyan al crecimiento del país.

Nota de prensa Bancaribe