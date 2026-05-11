Venezuela protesta por afirmaciones «impropias» del secretario general de la ONU

CARACAS.-El gobierno de Venezuela expresó su «firme protesta» ante las declaraciones, relativas al Estado venezolano, del Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas, António Guterres, por considerar que contienen «afirmaciones impropias» de su alta investidura y contrarias a los principios de objetividad, prudencia, imparcialidad y buena fe establecidos en la Carta de las Naciones Unidas.

En un comunicado, la Cancillería criticó «el progresivo deterioro de una Secretaría general incapaz de contribuir eficazmente a la paz y a la solución de los grandes conflictos que hoy estremecen a la humanidad».

El Ejecutivo nacional recordó el artículo 100 de la Carta de Naciones Unidas que obliga al secretario general a actuar con neutralidad, imparcialidad e independencia.

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