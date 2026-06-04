Empire Keeway es el tercer mejor lugar para trabajar en Venezuela

CARACAS.-En abril, EK, Empire Keeway, anunció que se convertía en la primera y única ensambladora de motocicletas de Venezuela en alcanzar la certificación de Great Place to Work (GPTW), un estándar internacional que califica a las empresas con excelente clima organizacional basándose en encuestas aplicadas a sus colaboradores. Un mes después, celebra ocupar el tercer lugar del ranking de los Mejores Lugares para Trabajar™ en Venezuela 2026: empresas que lideran la cultura de excelencia.

Con más de tres décadas de experiencia global y presencia ininterrumpida en Venezuela, desde 2005, Great Place to Work® presentó los resultados del período marzo 2025 – febrero 2026, tras un riguroso análisis de clima y cultura que involucró a 42 organizaciones de diversos sectores productivos del país, representando un universo de 10.133 colaboradores.

A través del instrumento Trust Index©, validado y estandarizado globalmente, los colaboradores dieron confidencialmente sus percepciones con base en los tres pilares fundamentales del modelo de GPTW: confianza, orgullo y compañerismo. Las organizaciones que obtuvieron el sello Certified™, calificaron para el ranking 2026. De este grupo, EK se posicionó en la tercera ubicación del ranking de Los Mejores Lugares para Trabajar™.

Irene Mossi, gerente general de GPTW en Venezuela, afirmó que “lo que no se mide, no se puede mejorar; y lo que no se mejora, pierde valor. Aplicar la encuesta de Great Place to Work® no es solo buscar un sello de prestigio; es abrir una ventana honesta hacia el corazón de su organización”.

Valores RIA hacen de EK GPTW

EK, representada por José Rafael López, presidente de la junta directiva; Penélope Pocaterra, gerente ejecutiva de talento humano; Alirio Plaza, gerente ejecutivo de comercialización, y Amarilys González, gerente ejecutiva de mercadeo, recibieron el premio con el orgullo de saber que ensamblar La Moto que Mueve a Venezuela según los valores RIA: responsabilidad, integridad y amor que guían a la compañía – lleva a alcanzar el máximo potencial.

Great Place to Work es la autoridad global en confianza y transformación cultural. Desde 1992, ha encuestado a más de 20 millones de personas, en 18.000 organizaciones de 170 países. Ayuda a las organizaciones a cuantificar su cultura y producir mejores resultados comerciales, al crear una experiencia laboral de alta confianza para todos los colaboradores.

Pocaterra confirmó lo que el ambiente y los resultados demuestran: “actuar como profesionales según nuestros valores y buenas costumbres, y la pasión que ponemos en cada tarea, necesariamente conlleva a este resultado. Somos la empresa líder en el mercado nacional e internacional para brindarle bienestar a nuestro personal y a la sociedad en general con nuestro programa de responsabilidad social Buen Vecino”, expresó.

Las empresas que certifica GPTW son los mejores lugares para los negocios y para las personas porque aportan a la construcción de una sociedad próspera, de cuidado y equidad. Para profundizar en la metodología o conocer más sobre los resultados, se puede acceder a greatplacetowork.com.ve o seguir en Instagram el perfil @greatplacetowork_vzla.

Nota de prensa