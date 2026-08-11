Fuerza Venezuela supera las 129 entregas humanitarias y avanza hacia una nueva etapa de recuperación post sismos

CARACAS. A poco más de un mes de los sismos que impactaron a el país, la campaña Fuerza Venezuela continúa transformando la solidaridad de miles de venezolanos en ayuda concreta para las comunidades afectadas. Impulsada por el Dividendo Voluntario para la Comunidad (DVC), junto a Cáritas de Venezuela, la iniciativa entra ahora en una nueva etapa orientada a la recuperación temprana, la atención de necesidades prioritarias a través de un banco de proyectos viables y el acompañamiento a las comunidades más vulnerables, en materia de educación, nutrición, salud y medios de vida.

Desde el 26 de junio, la Campaña ha logrado reunir más de 104 toneladas de alimentos, más de 127 mil litros de agua y bebidas y más de 357 mil medicamentos e insumos médicos, gracias al aporte coordinado de empresas, organizaciones sociales, voluntarios y ciudadanos comprometidos con la emergencia.

Como resultado de este esfuerzo colectivo, se han realizado 129 entregas en La Guaira, Distrito Capital y Miranda, beneficiando a más de 50 localidades y organizaciones.



En esta etapa de respuesta a la emergencia, la campaña ha distribuido:

90,08 toneladas de alimentos no perecederos y nutrición infantil

95,5 mil litros de agua y bebidas

19 toneladas de medicamentos e insumos médicos

24,3 toneladas de insumos de higiene personal

El Voluntariado Empresarial, Protagonista de la Respuesta

Uno de los pilares de la campaña ha sido el voluntariado multiempresarial. Hasta la fecha, 812 voluntarios pertenecientes a 64 organizaciones han contribuido con 5.185 horas de servicio, apoyando tareas de clasificación, inventario, organización y despacho de ayuda humanitaria.

Este esfuerzo refleja el compromiso del sector privado venezolano con el bienestar de las comunidades y evidencia el valor de la colaboración entre organizaciones cuando el país enfrenta situaciones de emergencia.

La Recuperación Continúa

Si bien la fase inicial de emergencia ha sido atendida, la recuperación continúa requiriendo apoyo sostenido, coordinación previa y respuestas cada vez más especializadas para acompañar a las comunidades en el proceso de reconstrucción de sus condiciones de vida. Por ello, ahora los centros de acopio del DVC evolucionaron hacia centros de distribución, en atención a las necesidades específicas de esta etapa.

“La emergencia evoluciona y nuestra respuesta también. Hoy agradecemos la solidaridad de todo un país y reafirmamos que el compromiso es seguir acompañando la recuperación de las comunidades afectadas con responsabilidad, transparencia y coordinación, para que cada aporte genere el mayor impacto posible”, afirmó Ramón Ostos, Presidente del DVC.

Para quienes deseen colaborar con la Campaña, pueden encontrar más información en la página web del DVC y en las redes sociales: @dvc_ve