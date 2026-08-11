Eclipse total de Sol tocará mañana Groenlandia e Islandia antes de entrar en España

REDACCIÓN.- España se prepara para contemplar mañana un eclipse de Sol excepcional e histórico, un fenómeno astronómico que comenzará en el Mar de Bering y que en su fase de totalidad atravesará el océano Ártico, el noroeste de Groenlandia y el oeste de Islandia antes de entrar de lleno en la península ibérica.



Como parcial, el eclipse será visible en gran parte de Norteamérica y de Europa y en el oeste de África, y la Luna comenzará a tapar el Sol a las 15:34 (hora GMT) en el Mar de Bering y volverá a dejarlo al descubierto por completo a las 21:58, tras un evento astronómico que se habrá prolongado durante 264 minutos (algo menos de cuatro horas y media).



El máximo del eclipse se producirá a las 17:46 (GMT) cerca de Islandia, donde la duración de la fase de totalidad se prolongará durante 2 minutos y 18 segundos, un tiempo superior al que tendrá en la amplia franja que cruzará España de oeste a este, una franja que ocupa cerca del 40 por ciento del territorio nacional y sobre la que están hasta 23 capitales de provincia.



En vísperas del evento, primero de un carrusel de eclipses inédito en España (se repetirá un eclipse total de Sol en 2027 y uno anular en 2028), millones de personas aguardan la previsión meteorológica para saber si las nubes les permitirán observar (en todo su esplendor, porque el oscurecimiento o el anochecer se van a producir) un fenómeno que ha trascendido el ámbito científico para convertirse en un acontecimiento social, cultural y económico.



Las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología señalan una situación de estabilidad en la mayor parte del país con cielos poco nubosos o despejados; solo en Galicia, en área cantábrica, el alto Ebro y en zonas del Mediterráneo, el día comenzará con cielos nubosos o intervalos de nubes bajas, pero con una tendencia general a despejar, aunque la nubosidad podría ser más persistente en los litorales de Galicia y del Cantábrico.



Desde Galicia hasta Baleares



Así, el norte de Galicia será el ‘kilómetro 0’ peninsular del eclipse, el primer ‘balcón’ desde el que comenzar a contemplar en la península el fenómeno, cuando en torno a las 19:30 (hora peninsular) la Luna comience a eclipsar el Sol, hasta taparlo por completo unos segundos después de las 20:26.



Tras una fase de totalidad que se prolongará durante algo menos de dos minutos (hasta las 20:28) la estrella comenzará a recuperar su brillo hasta el final del fenómeno, a las 21:21.



La misma sucesión se producirá, con muy pocos minutos de diferencia, en un recorrido de oeste a este, y las islas Baleares despedirán el eclipse, aunque, como en muchos lugares del este peninsular, el final del eclipse (de la fase de parcialidad) no se podrá contemplar porque el Sol ya se habrá puesto en el horizonte.



Los datos del Gobierno apuntan que durante la jornada de mañana se van a registrar entre 400.000 y 1,5 millones de desplazamientos motivados por el eclipse, por lo que todas las autoridades han incidido en la importancia de planificar esos movimientos, de no esperar hasta última hora de la tarde para hacerlos y de escalonar el regreso los que no vayan a pernoctar en el lugar que elijan para observarlo.



Recomendaciones para una observación segura



Las recomendaciones para hacer una observación segura de este fenómeno astronómico excepcional se han agrupado en cinco grandes ámbitos principales de riesgo: los sanitarios -golpes de calor, deshidratación, masificación o efectos de la oscuridad súbita); los de protección ocular (entre los que prima el uso de unas gafas debidamente certificadas con la norma ISO 12312-2 para evitar daños en la retina); o los de movilidad.



Hay que planificar el desplazamiento, evitar paradas en arcenes, llevar suministros, prever la posible saturación de las comunicaciones y usar siempre las zonas habilitadas.



Entre las recomendaciones destacan también las referidas al impacto ambiental (respetar las áreas naturales, evitar residuos, las perturbaciones a la fauna y no invadir terrenos privados) o al riesgo de incendios forestales (prohibición del fuego, evitar estacionar sobre vegetación seca y respetar los accesos de emergencia).



Las comunidades autónomas y numerosos ayuntamientos, universidades, agencias espaciales, centros de investigación y medios de comunicación han programado retransmisiones en directo y numerosas actividades con motivo del eclipse y han seleccionado cientos de puntos de observación que pueden resultar óptimos para disfrutar con seguridad del evento.



Una experiencia sensorial y una oportunidad para la ciencia



Además del extraordinario espectáculo natural que supone un eclipse de estas características y de la experiencia sensorial que puede suponer su contemplación, la península va a ser durante unos minutos el mejor laboratorio natural del mundo para estudiar el Sol.



El evento va a brindar a los científicos la oportunidad de explorar la física de la estrella, de comprender mejor los procesos que determinan el clima espacial y de profundizar en el conocimiento de las interacciones entre la Tierra y su estrella.



Será además el primero visible desde de la península y las islas Baleares en más de un siglo (el último en España ocurrió en 1959 y solo se pudo ver en el archipiélago de Canarias), aunque el próximo año se repetirá un eclipse -que en su fase de totalidad solo será visible en el extremo sur peninsular y en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla- y en 2028 uno de tipo ‘anular’ -el Sol se verá como un anillo de oro- que cruzará la península de sudoeste a noreste.



Para los siguientes habrá que esperar más, porque España no volverá a ver un eclipse total de Sol este siglo hasta los años 2053 y 2090.

EFE

