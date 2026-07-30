Denuncian ante la Fiscalía al presentador colombiano Rafael Poveda por abuso sexual contra periodista

BOGOTÁ.- Una nueva denuncia de presunto acoso sexual sacudió al periodismo colombiano este jueves luego de que el colectivo ‘Yo te creo colega’ presentara una acusación en contra del presentador Rafael Poveda por el delito de acto sexual violento.

La denunciante presentó ante la Fiscalía la denuncia contra Poveda en la que detalló los hechos ocurridos en 2019, mientras tomaba un curso de periodismo dictado por el acusado.

Según su relato, la joven trabajaba en Canal Capital en ese entonces y quiso mejorar sus habilidades como presentadora, por lo que decidió tomar un curso intensivo especializado con la productora de Poveda.

Durante la clausura del curso, el presentador se acercó a la joven, entonces de 29 años de edad, para entablar una conversación sobre asuntos laborales que finalmente derivó en una invitación de Poveda a tomar un café frente a la casa del hoy acusado.

Según la denunciante, el presentador cambió la propuesta en el camino y la invitó a su casa donde finalmente abusó sexualmente de ella.

Como consecuencia de ese abuso, la periodista sufrió episodios de depresión, ansiedad y estrés postraumático.

«Una de las razones por las que decidí contar esto no es solo porque hay muchas víctimas, sino porque me interesa que no se sientan culpables porque la única culpa la tiene la persona que decidió hacernos daño», contó la denunciante en un video publicado en la cuenta de Instagram del colectivo ‘Yo te creo colega’.

Esta denuncia está respaldada por el testimonio de otra víctima que trabajó con Poveda y relató el presunto mecanismo de acoso que ejercía con las mujeres de su trabajo.

«Cuando entraba a su oficina él se sentaba al lado mío o me hacía sentar en el sofá (…) Empezaba a hablar de mis notas, empezaba a mover su mano y la deslizaba sobre mi pierna. Volvía y subía. Seguía conversando conmigo y volvía a hacer la misma acción muchas veces», detalló una segunda denunciante anónima que compartió su testimonio en redes sociales.

EFE intentó comunicarse con Poveda para conocer su postura respecto a las denuncias, pero no obtuvo respuesta.

Desde el pasado marzo, Colombia vive una ola de denuncias públicas de presunto acoso sexual en medios de comunicación que ha puesto bajo escrutinio las condiciones laborales en el sector e impulsado respuestas institucionales.

El Ministerio de Trabajo inició inspecciones a varias empresas, entre ellas el sistema público RTVC, tras señalamientos contra su gerente, Hollman Morris, con el objetivo de verificar posibles vulneraciones de derechos laborales y casos de violencia en el entorno de trabajo.

El colectivo ‘Yo te creo colega’ presentó en mayo un informe en el que sistematiza más de 300 testimonios de periodistas, practicantes y trabajadoras de medios de comunicación que evidencian un patrón sistemático de acoso sexual y laboral.

EFE