Paravisini: EEUU fue derrotado por Irán que soportó el bloqueo al estrecho de Ormuz

CARACAS.- El anuncio del preacuerdo de paz entre Estados Unidos -EEUU- e Irán, generó un alivio inmediato en el mercado energético global, provocando la caída en los precios internacionales del petróleo.

La firma oficial del acuerdo, prevista para el viernes 19 en Suiza, reactivará el paso por el estratégico Estrecho de Ormuz por donde transita 20% del petróleo y gas licuado mundial.

El ingeniero especialista en políticas públicas energéticas, David Paravisini, opina que en la guerra entre Washington y Teherán, cuyo epicentro es el petróleo, el plan urdido entre EEUU e Israel fracasó. “Al abrir el Estrecho de Ormuz, y como dice el propio Donald Trump, sin alcabalas, sin restricciones, significa que el plan político, estratégico de la guerra, aceptado por Estados Unidos e Israel en contra de Irán, fracasó”.

“Estados Unidos fue derrotado por Irán”, acotó en el programa Al Instante con Esther Quiaro en Unión Radio.

“Fue una derrota que Israel todavía mantenga su actitud genocida y belicista en el Medio Oriente, es un dato que lo va a resolver la propia realidad política, puesto que el tema de EEUU queda zanjado en cuanto a su pretensión de cerrarle al grifo energético a China y a India, fracasó en ese sentido”, enfatizó.

Con respecto al impacto en el país, señaló que, dentro de la batalla que tiene Venezuela por rescatar a nuestro presidente secuestrado de los Estados Unidos y de levantar totalmente las sanciones. es un paso adelante que se da”.

“Ese avance significa también un avance de Venezuela en las inversiones o las empresas que puedan venir también, si se levantan las sanciones, pues lo que estamos viendo es que solamente pueden venir empresas que no estén sancionadas por EEUU”, añadió.

En cuanto al memorando de entendimiento entre el gobierno y la multinacional estadounidense General Electric -GE-, opina que esta situación plantea la búsqueda de inversiones.

“Eso tiene su costo, si no tienes los recursos propios para poder hacerlo, tienes que entrar en negociaciones con el inversionista”, señaló.

Sonia Pomenta Llaña/Unión Radio