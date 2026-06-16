Felizzola: Meta de 1.3 millones de bpd es viable si se estabiliza la electricidad

CARACAS.- El Gobierno firmó un histórico memorando de entendimiento con el gigante estadounidense General Electric Vernova -GEV- con el objetivo de iniciar la recuperación estructural del deteriorado Sistema Eléctrico Nacional -SEN-.

El investigador y analista energético, Oswaldo Felizzola, coordinador del Centro Internacional de Energía y Ambiente del IESA, precisó que todos estos memorandos se están firmando porque “los obliga la licencia 49 para que quede primero que nada informada la OFAC, que está acordando estas negociaciones, para después tramitar todo el tema de los contratos con la licencia 56 y después con la licencia 50”.

Investigador y analista energético, Oswaldo Felizzola, coordinador Centro Internacional de Energía y Ambiente del IESA/URN

En el programa Dos Más Dos de Unión Radio con Ginette González y Andrés Rojas, resaltó que estas firmas son para notificar que se está tratando de llegar a un acuerdo. “También recordemos que en la reforma de la Ley de Electricidad todavía no ha sido aprobada”.

Agregó que el memorándum de entendimiento de GE cubre el parque hidroeléctrico y termoeléctrico “porque General Electric tiene equipos de ambos tipos y a la industria petrolera específicamente le interesa las del parque termoeléctrico porque no necesitamos comprar unos turbogeneradores como para el tamaño de Tacoa, pero podemos comprar unos equipos mucho más pequeños que son mucho más fáciles de instalar y que pueden ser más eficientes en la actualidad”.

“Estamos acostumbrados en los últimos 20 años que el principal motor de la economía nacional era el gobierno nacional, ahora estamos viendo el crecimiento a través de la industria petrolera, por eso pido un poquito de paciencia pues es más lento”, explicó.

A su juicio, es viable la meta de alcanzar un millón trescientos mil barriles “porque empezamos el año con 850 mil barriles diarios de producción y estamos prácticamente, por fuentes secundarias de la OPEP, en un millón setenta y cuatro mil barriles diarios, y por fuentes primarias un millón ciento setenta y dos mil, necesitamos apenas ciento cincuenta mil barriles para cumplir con la meta”.

“El tema está si el sistema eléctrico lo puede aguantar y en el contexto actual a través de los acuerdos que está tratando de alcanzar Corpoelec con todas las empresas y, si logramos hacer esta reforma de electricidad, si lo veo viable”, remató.

Sonia Pomenta Llaña/Unión Radio