Venezuela firma con Repsol un memorando en materia de gas y petróleo

CARACAS.- El Gobierno de Venezuela firmó este martes un memorando de entendimiento en materia de gas y petróleo con la energética española Repsol para explorar la costa oriental del Lago de Maracaibo, en el estado Trujillo, al oeste del país suramericano.

El presidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA), Héctor Obregón, dijo que el acuerdo es la «anexión de oportunidades exploratorias» a la empresa mixta Petroquiriquire para sumar a la producción venezolana barriles de petróleo liviano.

La firma se hizo en el Palacio de Miraflores, entre el director general de Exploración y Producción de Repsol, Francisco Gea Pascual, y Obregón, un encuentro al que también asistió la presidenta encargada Delcy Rodríguez y el consejero delegado de la empresa española, Josu Jon Imaz.

«Tanto Repsol como PDVSA (…) seguirán ahora explorando otras áreas de cooperación para seguir creciendo, que es lo importante, la proyección hacia el futuro, estamos hablando de una agenda energética que se proyecte para el 2050», subrayó Rodríguez.

Por su parte, Imaz afirmó que Repsol está comprometido a invertir en Venezuela a través de la producción de gas para así contribuir a la estabilización y al crecimiento económico del país y, además, multiplicar la inversión en petróleo.

EFE