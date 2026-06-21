Cierran centros de votación en Colombia tras jornada de segunda vuelta

CARACAS.- Los centros electorales en Colombia cerraron las mesas a las 4:00 de la tarde, hora local, luego de transcurrir la jornada electoral que dio inicio a las 8:00 de la mañana.

«En este momento están contando los votos y diligenciando cada una de las actas electorales a mano en presencia de más de 350.000 testigos de las dos campañas políticas que van a poder verificar el resultado en cada una de las 122.000 mesas de votación», dijo el registrador nacional, Hernán Penagos.

Los aspirantes a la Presidencia son el ultraderecha, Abelardo de la Espriella y el izquierdista Iván Cepeda, quienes en primera vuelta obtuvieron 10 millones de votos (43,74 %) y el 9,5 millones de papeletas (40,90 %), respectivamente.

El triunfador de la contienda de este domingo será el mandatario para el periodo 2026-2030.

El presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) Cristian Quiroz, informó que se tiene previsto que los resultados del conteo se den a conocer a partir de las 5:00 de la tarde (hora de Colombia).

Unión Radio/EFE