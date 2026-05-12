Diputado Lima afirma que se debe avanzar hacia un sistema judicial equitativo

CARACAS.-El diputado a la Asamblea Nacional (AN), Rubén Lima, espera que la reforma al sistema judicial no se convierta «en un tema de números» en relación a jueces y fiscales, sino que debe ser «imparcial».

«Los jueces no pueden volver a ser designados a dedos, los jueces no pueden volver a ser designados por una decisión del TSJ, tienen que ir a un concurso, participar en concursos abiertos de conocimiento de la opinión pública», dijo.

En entrevista concedida al programa Al Instante que transmite Unión Radio, insistió en que «tenemos que ir hacia un sistema judicial realmente imparcial» y que «aplique lo que establece la Constitución».

Por otra parte, el parlamentario calificó de «positivo» el balance de aplicación de la Ley de Amnistía, aunque comentó que «nos hubiese querido que hubiese tenido un alcance mucho mayor» y que excarcelaran a personas que fueron privadas de libertad «injustamente».

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Lourdes G. Soublette/Unión Radio