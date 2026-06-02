Docentes del sector privado perciben entre $330 y $380 mensuales

CARACAS.-El director general del Consenso Educativo, Fausto Romeo Monte, afirmó este lunes que el pago a los profesores del sector privado está por el orden de los 330 y 380 dólares integral al mes.

En entrevista concedida al programa Dos más Dos que transmite Unión Radio, aseguró que la plantilla de docentes en el sector privado alcanza un 90%, la mayoría provenientes del sistema público.

Asimismo, mostró su preocupación por el envejecimiento de la plantilla docentes. «No quieren estudiar educación los jovenes, están renuentes«, acotó.

Romeo Monte remarcó que anteriormente el Pedagógico de Caracas tenía una plantilla de más cuatro mil estudiantes y actualmente ronda entre los 500 y 700 estudiantes.

Innovación

El representante de Consenso Educativo insistió en que es necesario innovar el pénsum de la educación media diversificada para incluir temas relacionados a la producción petrolera y la industria energética.

Explicó que en los primeros tres años de bachillerato se podrían abordar estos temas de manera básica y «luego podamos hacer unos tres años más de diversificado» con las materias de la carrera.

«Si salen con ese técnico medio de formación e ingresan a la universidad, ya las universidades no tienen porque poner carreras de cinco años. Si ya tengo un joven que se formó previamente yo con cuatro años le puedo dar las características profesional y luego seguir para un mejoramiento profesional con postgrado, doctorado, maestría y todo lo que tiene que ver con conocimiento», agregó.

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Lourdes G. Soublette/Unión Radio