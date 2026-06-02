Delcy Rodríguez incia este miércoles una visita a la India en busca de alianzas petroleras

CARACAS.-La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, iniciará mañana una visita oficial a la India hasta el próximo 7 de junio en la que se reunirá con el primer ministro indio, Narendra Modi, para discutir la cooperación petrolera en plena crisis energética mundial.

«La India, como saben, es un socio importante de Venezuela en las áreas de energía e inversión en el sector energético y estamos interesados ​​en explorar más oportunidades para mejorar«, anunció este martes el portavoz de la cancillería india, Randhir Jaiswal, en una rueda de prensa.

Según indicó el portavoz, Rodríguez vendrá acompañada por los ministros de Exteriores, Economía y Finanzas, Ciencia y Tecnología, Comunicación e Información, y Transporte.

Esta visita oficial, la primera a Asia desde que funge como presidenta interina, confirma lo adelantado el pasado 21 de mayo por el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, quien reveló el viaje de la mandataria interina en busca de acuerdos petroleros.

«Nuestras empresas petroleras estatales han realizado inversiones en el sector energético de Venezuela y durante esta visita Venezuela es un socio energético importante para nosotros. Exploraremos cuestiones relativas a la seguridad energética, a nuestras empresas del sector público, comercio e inversión», agregó Jaiswal.

Tras la captura de Nicolás Maduro el pasado enero, la India ha reactivado con fuerza la compra de crudo venezolano para reducir su dependencia al petróleo de Rusia y sortear las sanciones comerciales de Washington.

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EFE/Unión Radio